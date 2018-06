Douane onderschept voor 55 miljoen euro aan heroïne in Antwerpse haven

VIDEO Tientallen supporters slaags na WK-wed­strijd Po­len-Se­negal in Antwerpen

19 juni Aan het einde van de voetbalwedstrijd tussen Polen en Senegal op het wereldkampioenschap in Rusland, is er een gevecht tussen tientallen mensen uitgebroken in Antwerpen. Daar was de wedstrijd live te volgen op groot scherm in een park.