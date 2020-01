Drama Duitsland: Adrian S. (26) doodde ouders, oom, tante, halfzus en halfbroer dag voor begrafenis oma

Terwijl de puzzelstukjes van het familiedrama langzaam in elkaar vallen, blijven nabestaanden en omwonenden van de bar in shock achter. Iedereen in de ongeveer 5400 leden tellende gemeenschap kende de uitbater van Der Deutscher Kaiser. De 65-jarige Klaus S. runde al jaren het café waarin de jeugd elkaar ontmoette en feest vierde. ,,Ik denk dat negentig procent van de mensen in Rot am See hem kende’’, zegt een buurman over de café-eigenaar in Duitse media.



Gisteren schoot zijn zoon Adrian, met wie Klaus de laatste tijd samenwoonde in de woning boven de bar, hem dood. Hetzelfde deed de 26-jarige student met zijn moeder Sylvia (56), die al jaren was gescheiden van vader Klaus, zijn oom (69) en tante (62), en zijn halfzus en -broer (beiden 36). De twee jongens van 12 en 14 jaar van de halfzus of -broer bleven ongedeerd. Een 68-jarige man werd neergeschoten en verkeert nog steeds in levensgevaar, meldt een woordvoerder van de politie vandaag in lokale media. Een 64-jarige vrouw, mogelijk de vrouw van de gewonde man, wordt in het ziekenhuis behandeld aan kleine schotwonden. Het tweetal is naar alle waarschijnlijkheid ook familie van schutter Adrian. De jongeman belde na zijn daad zelf met de politie (,,Ik heb zojuist meerdere mensen gedood’’) en werd daarna voor het etablissement aangehouden.



Waar iedereen in de gemeente vader Klaus kende, was Adrian voor de meesten een onbekende. De student woonde na de scheiding van zijn ouders volgens Duitse media eerst bij zijn moeder in een klein plaatsje in de buurt van Offenberg in het Zwarte Woud. Een paar jaar geleden trok hij op de zolderverdieping boven De Duitse Keizer in. Buren omschrijven Adrian als een eenling die de hele dag achter de computer zat. Zijn vader woonde een verdieping lager. Adrian had een wapenvergunning als sportschutter en bezocht een schietclub in de omgeving.