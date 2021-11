Drama in Argentijns reservaat: honderden pinguïns geëlektrocuteerd, 140 nesten verwoest

In een natuurreservaat voor beschermde Magelhaenpinguïns in het zuiden van Argentinië heeft zich een drama voltrokken. Met een bulldozer heeft iemand een zandweg naar het strand aangelegd en er een hek met schrikdraad naast geplaatst.

Door het schrikdraad zijn honderden pinguïns geëlektrocuteerd, de bulldozer vernietigde 140 nesten met ook kuikens, meldt de regionale krant El Diario de Chubut. Het provinciale ministerie van Toerisme en Beschermde Gebieden heeft aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie in Rawson, de hoofdstad van de provincie Chubut in Patagonië, startte een onderzoek. Volgens de officier van justitie is ‘onherstelbare ecologische schade’ aangericht in een van de belangrijkste reservaten van zuid-Argentinië.

De schuldige is al bekend. Het gaat volgens de politie om de eigenaar van een stuk grond dat grenst aan het reservaat. ,,Hij kan nog niet gearresteerd worden omdat voorlopig alleen sprake is van overtreding van de wet tegen dierenmishandeling. Het wachten is op het rapport dat biologen gaan opstellen over de impact op het milieu. Op basis daarvan zou sprake kunnen zijn van verdenking van een misdaad waarop zwaardere straffen staan, waardoor arrestatie mogelijk is’’, zei officier van justitie Florencia Gómez tegen nieuwsagentschap ADN Sur.

Ze vermoedt dat de weg is aangelegd om directe toegang tot de kust te hebben. Dat vereist naast toestemming volgens haar ook een milieueffectrapportage. Onderzoek moet uitwijzen waarom niet is voldaan aan beide voorwaarden. Gómez heeft er naar eigen zeggen geen weet van dat de eigenaar het bewuste stuk grond had opgeëist. Volgens haar is wel bekend dat er een familieconflict speelt rond de erfenis van onroerend goed. ,,Maar dat rechtvaardigt niet de vernietiging van een beschermde soort in een natuurreservaat’’, verklaarde ze later tegenover de regionale nieuwszender TN.

Gómez spreekt van een drama voor het reservaat maar ook voor de Magelhaenpinguïns. ,,Zowel de volwassen mannetjes en vrouwtjes die op zee zochten naar voedsel voor hun jongen, vonden bij terugkeer niet alleen hun nest niet meer maar werden ook geëlektrocuteerd’’, vertelde ze aan Diario Jornada. De pinguïns die in het reservaat broeden, zoeken een partner voor het leven om zich voort te planten. ,,Als ze hun nest niet vinden kunnen ze last krijgen van depressies met de dood tot gevolg, zo heb ik me laten vertellen door biologen. De kuikens die er komend jaar niet zullen zijn, hebben niet alleen impact op de pinguïnouders maar op de hele kolonie’’, aldus de officier van Justitie.

De pinguïnsoort broedt vooral in Argentinië maar ook in buurland Chili en op de Falklandeilanden.

Een dood pinguïnkuiken in een van de vernietigde nesten.

De aangelegde weg met ernaast het hek met schrikdraad.

