Drama in Duits familiepark: vrouw (57) dodelijk gewond na val uit achtbaan

In een recreatiepark in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is zaterdagmiddag een vrouw uit een rijdende achtbaan gevallen. Het 57-jarige slachtoffer uit St. Wendel (Saarland) bezweek ter plaatse aan haar verwondingen.

De precieze oorzaak van het drama in het wild- en recreatiepark in Klotten is nog onduidelijk. De politie houdt alle opties open: een technisch defect, nalatigheid, onvoorzichtigheid of een gezondheidsprobleem zoals een hartaanval. ,,Om achter dat laatste te komen zou een autopsie bevolen kunnen worden maar dat beslist het Openbaar Ministerie’’, verklaarde een woordvoerder van de politie in Cochem zondag tegen Duitse media. De recherche gaat maandag verder met het onderzoek naar het dodelijke ongeval.

Het ongeluk in het familiepark, dat ook wel bekend staat als ‘Klotti’, vond zaterdag plaats omstreeks 16.30 uur, zo’n anderhalf uur voordat het park zou sluiten. Hulpverleners probeerden het slachtoffer nog te reanimeren maar dat mocht niet baten. De politie kan niet zeggen hoe druk het in het park was op het moment van het incident en hoeveel mensen getuige waren van het drama. Het park blijft zondag de gehele dag dicht, staat op de Facebookpagina.

De achtbaan met de naam Heiße Fahrt of ‘gloeiende rit’ werd in 2004 geopend, is 532 meter lang en op de top 17,5 meter hoog. De naam zou verwijzen naar een kunstmatige vulkaan waar de wagentjes oorspronkelijk doorheen zouden knallen, maar dat werd uiteindelijk een grot, zo is te zien op filmpjes.



De Klotti-achtbaan is niet voor angsthazen, schrijft het park op de website. ‘Vol bochten, maximale helling en een snelheid tot 60 kilometer per uur. Het kan je adem benemen en je hart van plaats doen wisselen maar alles komt goed: als je het parcours eenmaal onder de knie hebt dan kan niets je nog schokken. Althans niet op de ze dag’, luidt het.

Andere achtbaanongelukken

Half juli stierf een 14-jarig meisje al bij een ernstig ongeval met een achtbaan in het Deense Aarhus. Vorig jaar september viel een 6-jarige uit een achtbaanwagentje in een pretpark in de Amerikaanse staat Colorado. Ze was niet goed vastgemaakt. In juni 2016 raakten tien mensen gewond toen een achtbaan in Schotland ontspoorde.