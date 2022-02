Drama in Duits restaurant: gast (52) sterft door xtc in champagne, zeven anderen vergiftigd

Hondenbaas­jes opgelet: al vier honden overleden door vergifti­ging in Tilburg

TILBURG - De politie is vrijdag met een waarschuwingsbericht voor hondeneigenaren gekomen. In het parkje naast het Von Weberpark in Tilburg-Noord is vrijdagochtend een vergiftigde worst gevonden. ‘Sinds eind december 2021 zijn er helaas al vier honden overleden door vergiftiging', zo meldt de politie.

14 januari