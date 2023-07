Drama in Griekenland: blusvliegtuig met twee inzittenden stort neer

Met videoEen Grieks blusvliegtuig is neergestort op het Griekse eiland Evia tijdens de bestrijding van bosbranden. Volgens een woordvoerder van de brandweer zaten er in ieder geval twee mensen in het vliegtuig. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Het Canadair-blusvliegtuig stortte neer in een ravijn tijdens een blusoperatie in de buurt van de plaats Karystos. Op beelden van omroep ‘ERT’ is te zien dat het vliegtuig kort nadat het water had geloosd, neerstort en in brand vliegt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens lokale media gaat het om een toestel van de Griekse civiele bescherming en niet om een buitenlands vliegtuig. Er is een helikopter ingezet om naar het neergestorte toestel te zoeken, aldus de openbare omroep nog.

Nieuwe brand breekt uit op Rhodos

In de buurt van het dorp Vati in het zuidoosten van het vakantie-eiland Rhodos is een nieuwe bosbrand uitgebroken. De brandweer vraagt om extra hulp. Metershoge vlammen verspreiden zich in de richting van het dorp Gennada, waarvan de bewoners al in veiligheid zijn gebracht, vertelden getuigen aan het Duitse persagentschap ‘dpa’.

“We hebben dringend hulp nodig, anders brandt het zuiden van het eiland morgen volledig af”, zei een brandweerman. Er staat een sterke wind in het gebied. Alle beschikbare brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vorige week braken er branden uit op Rhodos en uit voorzorg werden zo’n 19.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Hoewel velen sinds zaterdag zijn vertrokken, verblijven sommigen in noodopvangcentra zoals gymzalen en scholen.

Op Corfu, een ander Grieks eiland, laaien de vlammen dan weer verder op in de buurt van het dorp Loutses. Inwoners worden er geëvacueerd. Op een lokale televisiezender is te zien hoe toeristen het dorp te voet verlaten. Volgens de brandweer is de brand op Corfu echter heel wat kleiner dan die op Rhodos.

Griekenland heeft al een tijd te maken met extreme temperaturen. Bovendien bemoeilijken de weersomstandigheden het blussen van de bosbranden. Dat heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis dinsdag gezegd. Volgens de Griekse weerdienst EMY zal de thermometer dinsdag 44 graden bereiken in het centrum van het land. Naar verwachting zullen de hoge temperaturen woensdag aanhouden en pas donderdag met vijf graden dalen.

Volgens Mitsotakis zijn de moeilijke omstandigheden vooral het resultaat van klimaatverandering. “Branden blussen zal altijd moeilijk blijven, omdat we te maken hebben met de gevolgen van de klimaatcrisis”, zei hij dinsdag tijdens een bijeenkomst van het kabinet over de bosbranden.

Bosbranden in Griekenland zichtbaar vanuit ruimtestation