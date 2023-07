Drama op festival Tomorrowland: vrijwilliger Nikola overleden door drugsgebruik

Nederland­se alpiniste (22) veronge­lukt in Zwitser­land, al vijfde dode in vier jaar tijd op bergtop

Een 22-jarige vrouw uit Nederland is maandag om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Ze had met een metgezel een ruim 4000 meter hoge bergtop in het kanton Wallis beklommen maar tijdens de afdaling sloeg het noodlot toe.