Drama op Franse kermis: vrouw (24) overleden nadat stoeltje van zweefmolen losschiet

VIDEO Agent die vrouw in haar eigen huis in Texas doodschoot, opgepakt voor moord

11:34 De agent die zaterdag een zwarte vrouw doodschoot in haar eigen woning in Fort Worth (Texas), is maandag gearresteerd en aangeklaagd voor moord. In een verklaring laat de politie weten dat de 34-jarige politieman - die direct na het incident zijn ontslag indiende - vastzit in een lokale gevangenis. Zijn borgtocht is vastgesteld op 200.000 dollar.