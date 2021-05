Drama op Italiaanse kabelbaan: dit zijn de 14 dodelijke slachtoffers, onder wie 2-jarige Tom

videoDe Italiaanse badplaats Stresa aan het Lago Maggiore is zondag opgeschrikt door een dramatisch ongeluk . Een cabine van de kabelbaan is zo’n 300 meter voor het eindpunt op de top naar beneden gestort nadat een kabel het begeven zou hebben. De meeste mensen waren volgens de autoriteiten op slag dood. Twee kinderen werden nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is aan zijn verwondingen overleden. Dit zijn de veertien slachtoffers.

In Stresa reageerden mensen emotioneel na het ongeluk. Een 27-jarige studente zegt dat ze een uur voor het ongeluk met de kabelbaan naar de Mottarone was gegaan, een 1491 meter hoge berg met een fabelachtig uitzicht. ,,Wij merkten niets van een mogelijk defect.” Volgens een lokale restauranteigenaar wordt de kabelbaan goed onderhouden. ,,Daar is veel geld in gestopt.” Maar toch deed het drama zich voor.

Onder de veertien dodelijke slachtoffers zijn zowel Italianen als buitenlanders. Vijf families zijn bijzonder hard getroffen. Een negenjarig kind, van wie nog geen gegevens bekend zijn, stierf in het ziekenhuis.

Het jongste slachtoffer en Israëlische overgrootouders

Het jongste slachtoffer, Tom Biran, was pas twee jaar oud. Ook zijn ouders Amit Biran (30) en de 26-jarige Tal Palega (beiden geboren in Israël, maar woonachtig in Pavia) stierven bij de crash. Ook de Israëlische overgrootouders van kleine Tom zaten in de cabine: Itshak Cohen (82) en zijn vrouw Barbara Cohen Konisky (70). Zij waren een paar dagen geleden in Pavia aangekomen om hun familie te bezoeken. Het broertje van Tom ligt volgens sommige Italiaanse media in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Verloofd koppel

De Italiaanse Serena Cosntino (27) uit Diamante nam de kabelbaan samen met haar Iraanse verloofde Mohammadreza Shahaisavandi (23). Serena vierde nog haar verjaardag op 4 mei.

Zouden weldra trouwen

Silvia Malnati (27) en Alessandro Merlo (29) kwamen uit Varese en waren al tien jaar samen. Ze zouden spoedig trouwen. De natuur, de zee en de bergen waren hun passie.

Verjaardag, laatste sms

Roberta Pistolato (40) en Angelo Vito Gasparro (45) waren een getrouwd koppel. Ze woonden in Piacentino, maar kwamen oorspronkelijk uit Bari. Ze gingen naar het Lago Maggiore om de verjaardag van Roberta te vieren. Om 11 uur stuurde de vrouw nog een laatste sms naar haar zus: ,,We gaan de kabelbaan nemen”.

Gezin

Vittorio Zorloni (54) en Elisabetta Persanini (38) kwamen om. Het is vooralsnog onduidelijk of het zesjarige zoontje van Elisabetta, Mattia, stierf bij het ongeval of nog in het ziekenhuis ligt.

Premier Mario Draghi en president Sergio Mattarella hebben met ‘groot verdriet’ kennis genomen van het ongeluk. De Italiaanse regering zegt dat wordt onderzocht of de controles die in het verleden zijn uitgevoerd, goed genoeg waren.

