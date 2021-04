Dreiging van ‘totale oorlog’ neemt weer toe in Oekraïne

Eli­te-agent Lionel pakte gangsters, later terroris­ten (en die schoten terug)

2 april Toen de terreurdreiging in België op zijn hoogtepunt was, ging Lionel voor in de strijd. Het lid van de elite-eenheid die jihadisten moest arresteren, schreef er een boek over. ,,Om de mannen van mijn eenheid te eren.’’