Dreigt er een kernoorlog tussen India en Pakistan?

Vijf vragenDe spanning tussen India en Pakistan is weer eens om te snijden. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het door India bestuurde Kasjmir en claimt twee Indiase vliegtuigen in zijn eigen luchtruim te hebben neergeschoten.

Is dit een ernstige escalatie van een burenruzie?

Zeker. De Pakistaanse acties komen een dag nadat Indiase gevechtsvliegtuigen voor het eerst sinds een oorlog in 1971 een directe aanval uitvoerden in Pakistan. Die was gericht tegen een trainingskamp van Jaish-e-Mohammed (JeM), een groep moslimfundamentalisten die op 14 februari een zelfmoordaanslag pleegde in Kasjmir, waarbij minstens 42 Indiase paramilitairen werden gedood. In een vuurgevecht aan de grens zouden vier Pakistaanse burgers zijn omgekomen.

Kasjmir staat al heel lang te boek als kruitvat tussen twee kernmachten. Dreigt hier een nucleaire afrekening?

Tussen beide landen zijn, na de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, vele conflicten geweest. Er worden vaak grote woorden gesproken, maar niemand gaat serieus uit van een escalatie waarbij kernwapens zouden kunnen worden gebruikt. Vandaag zijn er na de aanvallen door beide landen vliegvelden tijdelijk gesloten. Na de vele grote woorden klinkt er toch ook bezinning. Volgens een Pakistaanse militaire woordvoerder ‘wil Pakistan geen oorlog met India’. De beide Indiase ploten worden volgens hem goed behandeld; eentje wordt verpleegd in het ziekenhuis. Ook India wil geen nucleaire escalatie en spreekt van een preventieve aanval op een terroristenkamp. ,,India zal verantwoordelijk en terughoudend handelen’’, aldus een woordvoerder.

Waarom laaien de vijandigheden nu op?

Daarvoor is niet veel nodig want extreme moslims en extreme hindoes leven op gespannen voet. begin over Kasjmir en ze hebben ruzie. Belangrijker: India houdt in april en mei verkiezingen. Kasjmir is altijd een onderwerp dat de gemoederen verhit bij de diverse politieke partijen. President Modi, die gaat voor herverkiezing, is volgens analisten gebaat bij een nationalistische stemming in het land. Als het gaat om Pakistan en het landsbelang heeft de oppositie weinig ruimte zaken aan de orde te stellen die niet goed lopen.

Hoe lang speelt dit al?

Sinds 1947 toen Brits India werd opgedeeld in India (hindoes) en Pakistan (moslims). Kasjmir, dat een speciale status heeft met meer autonomie dan andere Indiase staten, was altijd omstreden. Sommige partijen claimen onafhankelijkheid van India, anderen aansluiting bij Pakistan. Politici uit beide landen stoken de gevoelens op, meestal als er verkiezingen aankomen. Hindoenationalisten willen Kasjmir de speciale status afnemen.

Hoe gaat dit verder?