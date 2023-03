Drie doden bij explosie in chocoladefabriek VS, nog vier vermisten

In de nacht van vrijdag op zaterdag slaagden reddingswerkers erin om een vrouw onder het puin van het verwoestte fabriekscomplex in West Reading te halen. De medewerkster van de fabriek werkte op de tweede verdieping en werd in de kelder teruggevonden. De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd, maar over haar toestand is niks bekend gemaakt.