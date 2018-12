Drie doden door bomaanslag op toeristenbus bij piramides Egypte

De bus was vandaag onderweg naar de piramides ten zuiden van Caïro toen de bom, die aan het zicht werd onttrokken door een muur, afging. Egypte strijdt al jaren tegen Islamitische militanten, die zich met name in de Sinaï-woestijn ophouden.



De regio, die het grotendeels van toeristen moet hebben, was eerder het toneel van aanslagen op christelijke minderheden in het land, maar ook op toeristen. De aanslag op de bus is de eerste op buitenlandse toeristen in bijna twee jaar en betekent een slag voor de opkrabbelende toerisme-industrie.



Egypte heeft de afgelopen maanden een opleving gezien in de toeristische sector, met 8,2 miljoen bezoekers in 2017, tonen officiële cijfers aan. Maar het land is nog steeds ver verwijderd van de 14,7 miljoen toeristen die in 2010 op de oudheden en de badplaatsen van Egypte afkwamen.