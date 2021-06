Drie doden en meerdere gewonden bij steekincident in Würzburg

Update / VideoIn het Duitse Würzburg zijn drie mensen overleden en raakten enkele anderen gewond bij een steekincident in het centrum van de stad. De politie sloot delen van het centrum af. Een dader werd gearresteerd nadat een agent deze man in zijn been had geschoten.

Volgens ooggetuigen begon de man plotseling op voorbijgangers in te steken in de binnenstad van Würzburg. De politie meldt dat er drie doden en meerdere gewonden zijn gevallen. Het incident had plaats op of nabij het Barbarossaplatz. Volgens het Duitse blad Bild had de man in een winkel gevraagd waar de messen lagen. Toen hij een groot exemplaar had gevonden, ging hij ermee steken.

Volgens de Beierse minister Joachim Herrmann is onder anderen een jongetje gewond geraakt. Vermoedelijk is zijn vader om het leven gekomen.

Op Twitter gaan videobeelden rond van het incident. Te zien is hoe een man op blote voeten en met een mondkapje voor met het mes rondzwaait. Omstanders op het plein bewapenen zich met stoelen en een bezem en proberen de man te overmeesteren. Hij werpt nog één keer zijn mes, maar mist. Dan komt de politie aanrijden.

‘Psychisch gestoord’

De verdachte is een 24-jarige Somaliër die in de Beierse stad woont. Hij zou in zijn enkel zijn geraakt en niet in levensgevaar zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. Volgens de Beierse minister Herrmann is hij eerder opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek.

Alleen gehandeld

De Duitse politie sloot gelijk enkele delen van het centrum van de stad af en kwam met veel manschappen op de melding af. Later werd door de politie de arrestatie van een verdachte gemeld. Volgens Bild zou deze persoon in zijn been zijn geschoten. Volgens de politie heeft de verdachte verklaard alleen te hebben gehandeld. Er zou voor het publiek geen gevaar meer zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt.

In Würzberg wonen zo'n 130.000 mensen. De stad ligt ten zuidoosten van Frankfurt.

