Drie doden na schietpartij op school in Amerikaanse staat Michigan

In de Amerikaanse staat Michigan zijn dinsdag minstens drie scholieren doodgeschoten in een middelbare school. Bij de schietpartij in de plaats Oxford, ongeveer 65 kilometer van Detroit, raakten acht anderen gewond, onder wie een docent. De overige gewonden waren leerlingen.

Een 15-jarige leerling is na de schietpartij gearresteerd. Het semi-automatisch pistool waarmee de jongen om zich heen schoot is in beslag genomen. Het motief van de schutter is niet bekend. Hij zou alleen hebben gehandeld en werd zonder weerstand gearresteerd nadat hij 15 tot 20 schoten had gelost. aldus de politie.

De schutter vertelde niets aan de politie en beriep zich op zijn recht op een advocaat nadat zijn ouders hem hadden geadviseerd om stil te zijn.

Veel vuurwapengeweld

De VS gaat al jaren gebukt onder buitengewoon veel gevallen van vuurwapengeweld. In veel staten is wapenbezit toegestaan. Soms alleen met een vergunning, soms slechts na een achtergrondcontrole.

In 2019, het laatste jaar waarvan cijfers op jaarbasis bekend zijn, vielen volgens cijfers van de University of California 39.707 doden door vuurwapens. Het leeuwendeel daarvan zijn zelfmoorden. 14.861 mensen werden in 2019 in de VS vermoord met vuurwapens, oftewel 37 procent van het totale aantal sterfgevallen door vuurwapens.

Slechts 0,2 procent van alle doden door vuurwapens valt in massale schietpartijen in het openbaar, becijferde de University of California. 31 procent van alle huishoudens in de VS bezit een of meer vuurwapens.