Drie gewonden nadat man opzettelijk op studenten Zuid-Frankrijk inrijdt

Hoffelijke verdachte laat drugs vallen terwijl hij petje voor rechter afzet

16:28 Het is altijd netjes om in de rechtszaal je petje af te zetten. Als uiting van respect voor het recht en in het bijzonder voor de rechter zelf. Zodra er bij het maken van dit respectvolle gebaar een envelopje met wit poeder op de grond valt, spreekt dat wat minder in je voordeel.