Drie jaar cel geëist tegen voormalige SS-bewaker (93)

De verdachte had volgens het OM moeten beseffen dat hij onrecht beging, maar uit niets blijkt dat Dey vocht tegen dat innerlijke conflict. ,,In een moordmachine zoals het concentratiekamp Stutthof is wegkijken niet voldoende’’, zei de aanklager in zijn pleidooi.



De Duitser uit Obersommerkau (het huidige Ząbrsko Górne in Polen) staat terecht voor de jeugdrechter omdat hij 17 jaar was toen hij aan de slag ging in Stutthof. Dey stond zeven dagen per week in diensten van tien tot twaalf uur met een geweer op een wachttoren om te zorgen dat gevangenen niet ontsnapten of in opstand kwamen.