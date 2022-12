Drie jongens (8, 10 en 11 jaar) overleden na val in bevroren meer in Engeland

met video Vader die kinderen vermoordde, schreef voordien nog brief aan ex-vrouw: ‘Ik verdwijn van deze aardbol en neem de kinderen mee. Ik handel uit wraak’

De vader die zijn twee dochters drie weken geleden vermoordde in Waardamme in West-Vlaanderen, stuurde zijn ex-vrouw en schoonfamilie nog een brief. “Ik ga van deze aardbol verdwijnen. Ik ga de kinderen meenemen. Ik handel uit wraak.” De brief kwam zes dagen na het drama binnen. Chris Vanhaverbeke (44) zat toen al in de gevangenis.

