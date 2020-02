Drie keer zoveel meldingen van geweld tegen moslims in Frankrijk, vooral vrouwen slachtoffer

Opvallend is dat vorig jaar vooral het aantal meldingen over fysiek geweld tegen moslims toenam. Ze werden mishandeld of in een aantal gevallen ook met messen aangevallen. In 2019 werden 68 geweldsincidenten gemeld, terwijl dat er het jaar ervoor ‘slechts’ 20 waren. Zowel in absolute aantallen als relatief is het geweld tegen moslims daarmee ruim verdrievoudigd.



Dat blijkt uit cijfers van het Franse Collectief tegen Islamofobie (CCIF). Dat heeft sinds jaren een eigen meldlijn voor klachten. Volgens het collectief wordt daarmee een beter beeld geschetst van de werkelijkheid dan met politiecijfers. Veel moslims doen geen aangifte van discriminatie. ,,Maar zelfs onze eigen cijfers zijn het topje van de ijsberg. We weten dat veel slachtoffers zich helemaal niet melden’’, aldus CCIF-directeur Jawad Bachare.



,,De meeste meldingen die wij binnenkrijgen, zijn overigens van vrouwen: zo’n 70 procent. Meestal gaat het om moslima’s die bijvoorbeeld op hun werk of bij een overheidsdienst gediscrimineerd worden wegens hun hoofddoek.’’



Opvallend is dat kort geleden ook bekend werd dat joden in Frankrijk afgaand op meldingen steeds vaker te maken hebben met antisemitisme. Volgens de regering werden in 2019 687 antisemitische incidenten gemeld, 27 procent meer dan het jaar ervoor. Die stijging was geheel te wijten aan de toename van het aantal ‘dreigementen’. Het aantal geweldsincidenten tegen joden daalde juist enorm: met 44 procent.