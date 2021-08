Drie meter lange slang in kruidenschap supermarkt Australië: ‘20 centimeter van mijn gezicht’

Een supermarkt in Sydney kreeg afgelopen maandag een unieke klant over de vloer: een drie meter lange python bracht een bezoek aan de kruidenafdeling. Een andere klant, die al vaker slangen redde, kon het ongevaarlijke reptiel vangen: ,,Het is het spannendste dat ik in een tijdje heb meegemaakt’’, zegt de vrouw.

Helaina Alati (25) was rustig aan winkelen in de kruidensectie, toen opeens een python uit de rekken kwam gekropen: ,,Ik draaide mijn hoofd en hij bevond zich ongeveer 20 cm van mijn gezicht, en keek me recht aan’’, vertelt ze aan de BBC. Alati wist door haar ervaring als vrijwillige slangenvanger onmiddellijk dat het dier niet gevaarlijk was: ,,Hij keek me de hele tijd recht aan, bijna alsof hij zei: ‘Kun je me alsjeblieft naar buiten brengen?’’’

Na het filmen van de slang, waarschuwde Alati het winkelpersoneel. Die sloot het gebied ‘snel en kalm’ af voor andere klanten.

Alati keerde intussen weer naar huis om een ‘slangenzak’ te halen. In de supermarkt ‘tikte ze de slang op zijn staart, waardoor hij recht in de zak gleed’. ,,Het was chill en helemaal niet agressief’’, zegt ze tegen de Britse krant The Guardian. ,,Het is geluk dat ik degene was die het dier ontdekte. De meeste mensen zouden in paniek zijn geraakt.’’

Vrijlating

De vrouw liet het reptiel vervolgens weer vrij in de wilde natuur van Sydney, dat een natuurlijke habitat is voor slangen: ,,Eerlijk gezegd, het is het opwindendste dat er in een korte tijd is gebeurd. Het personeel was de hele tijd foto’s aan het maken’’, aldus Alati.

De grootste stad van Australië zit sinds juni op slot om een ​​uitbraak van de deltavariant van het coronavirus te bestrijden. Boodschappen doen is een van de weinige redenen waarom mensen hun huis mogen verlaten.

Pythons zijn niet giftig voor mensen, maar kunnen wel een pijnlijke beet veroorzaken.