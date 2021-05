Drie raketten vanuit Syrië afgevuurd op Israël

Video Schutter die bloedbad aanrichtte op verjaar­dags­feest­je in VS was boos op zijn vriendin

12 mei De man die afgelopen weekend vijf mensen en zijn vriendin doodschoot op een feestje in Colorado Springs, was boos dat hij niet uitgenodigd was. Dat maakte de lokale politie dinsdag bekend na onderzoek. Na de gruwelijke misdaad beroofde dader Teodoro Macias (28) zichzelf van het leven.