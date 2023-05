Drie raketwetenschappers gespecialiseerd in hypersonische technologie door Rusland gevangengezet op verdenking van verraad

Minstens drie Russische wetenschappers die hebben gewerkt aan de ontwikkeling van hypersonische raketten, zijn het afgelopen jaar gearresteerd op verdenking van verraad. Dat hebben hun collega’s aangeklaagd in een open brief, zo meldt ‘The Moscow Times’.

,,We begrijpen gewoon niet hoe we ons werk in ons vakdomein moeten voortzetten”, schrijven de leden van het Instituut voor Theoretische en Toegepaste Mechanica van de Siberische Afdeling van de Russische Academie voor Wetenschappen (RAS).

Wetenschappers Anatoly Maslov, Alexander Shiplyuk en Valery Zvegintsev worden in hechtenis gehouden op beschuldiging van verraad voor het geven van lezingen op conferenties in het buitenland, het publiceren van artikelen in tijdschriften en het deelnemen aan internationale projecten.

Maslow en Shiplyuk zouden al in de zomer van 2022 zijn gearresteerd. De aanhouding van Zvegintsev was nog niet eerder gemeld. Hij wordt beschouwd als de oprichter van een laboratorium dat zich bezighoudt met hypersonische technologie.

Siberische media hebben gemeld dat een rechtbank in Novosibirsk op 7 april besliste om Zvegintsev in voorarrest te plaatsen. Degenen die schuldig worden bevonden aan verraad, riskeren een maximale gevangenisstraf van 20 jaar.

,,Elk wetenschappelijk artikel of rapport kan leiden tot een rechtszaak wegens verraad”, vrezen de wetenschappers. “Waar we vandaag nog voor worden beloond en wat we hebben gerealiseerd, kan morgen aanleiding geven voor strafrechtelijke vervolging”, schrijven ze.

Deze en andere rechtszaken tegen Russische wetenschappers wegens verraad hebben een huiveringwekkend effect gehad op jonge onderzoekers, klagen de RAS-leden aan. ,,We denken dat deze problemen een dringende oplossing vereisen, anders zal het dramatische gevolgen hebben voor ons vakdomein.”