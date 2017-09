Dronken Amerikaan knalt met auto tegen paal en laat stervende vriendin achter. Hij keert alleen terug voor gsm

Een getuige belde de hulpdiensten. Ze had gezien hoe de wagen van het koppel - een rode Ford Focus - door een rood licht raasde aan het kruispunt van snelweg 35W en Stinson Boulevard en tegen een seinpaal knalde. Ze vertelde hoe ze Campbell uit de wagen had zien klauteren en naar de vlakbij gelegen McDonald's zag lopen. ,,Even later keerde hij terug naar het wrak, waar hij als een gek naar zijn telefoon begon te zoeken", verklaarde ze aan de politie. ,,Daarna ging hij er weer vandoor en liet zijn vriendin - die vooraan op de passagiersstoel zat - aan haar lot over. Hij riep me wel nog toe dat ik de politie moest bellen." (lees hieronder verder)

De politie slaagde er meteen in hem te identificeren omdat zijn portefeuille nog in de wagen lag. Het duurde echter nog twee dagen voor de jongeman gelokaliseerd en opgepakt werd. Na een korte stop in het ziekenhuis werd hij opgesloten in de gevangenis van Hennepin County. Hij wordt beschuldigd van roekeloos rijden, het veroorzaken van de dood van zijn vriendin en vluchtmisdrijf.



Getraumatiseerd

In het verslag van de politie staat dat er heel wat mensen werden ondervraagd op het feest waar het koppel vandaan kwam. Dat zou Campbell zelf georganiseerd hebben. Volgens zijn vrienden was hij 'superdronken' toen hij vertrok. Iets wat de man later ook toegaf aan de politie bij zijn verhoor. Hij vertelde ook dat hij het niet aankon om Patel te zien na de crash. Getraumatiseerd door de aanblik zou hij het naar eigen zeggen op een lopen hebben gezet. Volgens het verslag was de passagierskant van de wagen helemaal verpletterd en waren er nergens remsporen te zien. (lees hieronder verder)