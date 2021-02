Dronken Duitser richt voor 100.000 euro schade aan met gestolen tractor

Staats­greep in Myanmar, leider Aung San Suu Kyi opgepakt door het leger

1 februari Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar, is in de nacht van zondag op maandag opgepakt door het leger. Dat meldde een woordvoerder van haar partij de Nationale Liga voor Democratie (NLD). Het leger heeft inmiddels op televisie bevestigd dat er een staatsgreep is gepleegd.