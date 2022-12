Dronken treinmachinist opgepakt na dollemansrit door Duitsland

Man die Pelosi probeerde te ontvoeren ‘wilde ook Tom Hanks en zoon Joe Biden aanvallen’

Er is veel ‘kwaad’ in Washington en daarom moest voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden aangevallen of ontvoerd worden. Dat heeft de man gezegd die vorige maand Pelosi's man mishandelde. Deze David DePape had meer bekende namen in het vizier: acteur Tom Hanks en de zoon van de Amerikaanse president: Hunter Biden.

15 december