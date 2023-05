Droomreis loopt na zeven maanden fataal af voor Myrthe (25): vrouw stort van klif in Albanië

In Albanië is dinsdag de 25-jarige Belgische Myrthe Baets om het leven gekomen toen ze tijdens het hiken ten val kwam. Dat melden Albanese media. Myrthe werkte op het gemeentehuis van Zemst en had een jaar loopbaanonderbreking genomen om samen met haar vriend met de mobilhome door Europa te trekken.

Sinds 2020 werkte Baets op de sportdienst van de gemeente, maar ze wilde haar droom najagen en begon op 9 oktober 2022 samen met haar vriend aan haar reis door Europa. Die werd haar nu fataal, want dinsdag liep het mis bij het hiken in de Albanese Alpen.

Volgens lokale media was ze de omgeving van Valbona, een bergachtige streek in het noorden van Albanië, aan het verkennen. Plots verloor ze haar evenwicht en viel ze in een afgrond. Ook een Franse toeriste kwam ten val en overleed eveneens ter plaatse. Waar de vriend van Myrthe op het moment van het ongeval was en of hij alles zag gebeuren, is niet duidelijk.

Moeilijk terrein

In Albanese media liet Asnllan Zhivanaj, hoofd van de politie van Tropoja, weten dat lokale alpineteams en hulpverleners uit het nabijgelegen buurland Kosovo hielpen bij de zoektocht naar de slachtoffers. Door het moeilijke terrein werden de twee lichamen pas uren later teruggevonden. Lokale media postten ondertussen ook foto’s van Myrthe bij de verhalen over het ongeval.

Burgemeester Veerle Geerinckx van Zemst was dinsdagavond laat nog niet officieel op de hoogte van het overlijden van één van haar medewerkers, maar had het bericht wel gelezen op lokale media. ,,We weten dat Myrthe en haar vriend op reis door Europa waren met hun mobilhome. Ze wilden hun droom najagen. We kennen haar als een enthousiaste jonge vrouw, die jarenlang lid was van de scouts van Elewijt en na haar schoolcarrière meteen bij ons op het gemeentehuis aan de slag ging. Dit zal ook bij de jeugdbeweging voor een schokgolf zorgen.”