'Drugsbaron bood Nederlanders 50.000 dollar elk voor liquidatie Marrakech'

Een cocaïnebaron die in Nederland in de cel zit, zou de twee Nederlandse verdachten van een liquidatie in Marrakech elk 50.000 dollar hebben geboden om de moord uit te voeren. Dat melden Marokkaanse media.

Marokkaanse politiebronnen melden eerder dat de vermoedelijke opdrachtgever een Marokkaan is die in de Dominicaanse Republiek verblijft. Tegen hem zou een internationaal opsporingsbevel zijn uitgevaardigd. Volgens de Arabischtalige krant Al Massae is de vermeende opdrachtgever een drugsbaron die in Nederland in de cel zit. Hij zit een gevangenisstraf uit van 12 jaar voor cocaïnesmokkel en gaf de opdracht vanuit zijn cel. Dat zouden verdachten in de zaak tegenover de politie hebben verklaard.

'Wit overhemd'

De opdracht zou zijn geweest om de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha ‘Mous’ el F. en zijn broer Mohammed te liquideren. Dit omdat 'Mous' een lading cocaïne met een waarde van zo'n 27 miljoen euro achterover zou hebben gedrukt.

De broers el F. runnen koffiebar La Crème in Marrakech. Op het terras van de zaak werd donderdagavond 2 november een 26-jarige student doodgeschoten. Hij zat volgens Marokkaanse media aan een tafeltje waar even daarvoor 'Mous' en zijn zus hadden gezeten. Het slachtoffer droeg een wit overhemd, net als de eigenaar van de koffietent. 'Mous' en Mohammed zijn kort na de aanslag verhoord in Casablanca, waar ze naartoe waren gevlucht.

Mustapha el F. komt uit de groep rond de in 2014 geliquideerde drugshandelaar Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan. Hij zou zeer vermogend zijn. Hij had in Marokko nog zeker één andere luxe koffiebar en zou in Nederland de financier zijn geweest achter de inmiddels door de burgemeester gesloten club No Limit in Zoetermeer, die zeer geliefd was onder criminelen.

Volledig scherm De plaats delict: het terras van koffiebar La Crème in Marrakech. © AFP

'Derde slachtoffer'

De vermeende huurmoordenaars zijn Shardyone S. (29) en Edwin R.M. (24) uit Amsterdam. Ze werden daags na de liquidatie opgepakt omdat hun uiterlijk volgens de Marokkaanse politie overeenkomt met de beschrijving die getuigen gaven van de daders. De twee Nederlanders zouden ook meermaals zijn gezien bij de luxe koffiebar en verbleven in nabijgelegen hotels.

Een van hen zou na de liquidatie een getuige hebben willen doodschieten. De Nederlander zag volgens de krant Al Massae vlakbij het terras van de koffiebar een vrouw in haar wagen zitten. Uit vrees dat ze zijn gezicht had gezien en de politie zou helpen bij het identificeren van de daders, richtte de man het bij de liquidatie gebruikte vuurwapen op haar. Blijkbaar bedacht hij zich op het laatste moment want in plaats van de trekker over te halen, ging hij ervandoor.

Drugshandel

De Marokkaanse opsporingsdiensten stelden in een verklaring dat de twee eerder in verband zijn gebracht met internationale drugshandel, ontvoering, overvallen en poging tot doodslag. In het Amsterdamse criminele milieu zijn de mannen, allebei met lange dreadlocks, geen grote bekenden. Shardyone S. zou in mei 2007 iemand met een speelgoedpistool hebben beroofd in Amsterdam. Verder is over de mannen weinig bekend.