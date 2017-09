Duikboot uit WO I voor Belgische kust gevonden, 23 lichamen nog aan boord

Orkaan Maria: Stevige hoosbuien op komst op Caribische eilanden

8:14 Op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius zal de langstrekkende orkaan Maria vooral extreem veel neerslag veroorzaken. Weeronline verwacht dat de eilanden vandaag tussen de 150 en 200 millimeter regen over zich heen krijgen, met lokaal mogelijk meer dan 300 millimeter. Dat is meer dan in september op de natste plaatsen in Nederland is gevallen.