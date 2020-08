Duits vliegtuig onderweg om Navalny op te halen, ziekenhuis weigert hem te laten gaan

Vanuit Duitsland is vrijdagochtend vroeg een vliegtuig vertrokken naar Rusland om Aleksej Navalny op te halen. De dissidente Russische oppositieleider ligt in een ziekenhuis in Omsk nadat hij mogelijk werd vergiftigd . Maar het ziekenhuis weigert hem te laten vertrekken. Dat zegt de woordvoerster Navalny, die het juist levensgevaarlijk noemt om hem in het ziekenhuis te laten.

Kremlincriticus en corruptiebestrijder Aleksej Navalny werd donderdag in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd. Via sociale media zijn beelden verspreid waarop Navalny kermt van de pijn in een vliegtuig. Het toestel maakte daarom een noodlanding in de Russische stad.

Hij werd opgenomen in een Siberisch ziekenhuis, maar gehoopt wordt dat Navalny nog vrijdag aankomt in een ziekenhuis in Berlijn. Daar zou hij worden opgenomen voor verdere behandeling. De papieren voor het vervoer naar Duitsland zouden al in orde zijn, aan boord van het vliegtuig dat naar Rusland is vertrokken, is een team van artsen om Navalny te behandelen.

Maar het ziekenhuis waar hij nu ligt, zou echter zeggen dat zijn toestand niet stabiel genoeg is voor zo’n verplaatsing. De woordvoerster van Navalny werpt tegen dat het ziekenhuis in Omsk niet beschikt over de juiste apparatuur. Ook is volgens haar nog geen diagnose gesteld. ,,Het verbod op het vervoeren van Aleksej vormt een direct gevaar voor zijn leven”, waarschuwde ze op Twitter.

Witte Huis: ‘Verontrustende zaak’

De nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Robert O’Brien, zegt dat het Witte Huis ,,zeer bezorgd’’ is over de mogelijke vergiftiging van Navalny. O’Brien zei ook dat de zaak gevolgen kan hebben voor de Amerikaans-Russische betrekkingen.

,,Navalny is een zeer moedig man en een zeer moedig politicus. We zijn bij hem en zijn familie in onze gedachten en gebeden. Het is een verontrustende zaak en als de Russische machthebbers hier achter zitten is dat iets dat we zullen meenemen in de manier waarop we met de Rusland omgaan’’, zei O’Brien in een interview op Fox News.

