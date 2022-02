Duits wooncomplex verandert in vlammenzee, aangewakkerd door de wind

Volgens de brandweer zijn 180 bewoners en omwonenden in veiligheid gebracht en ondergebracht in een nabijgelegen pand van de universiteit van Duisburg-Essen, bericht de krant Bild . Drie mensen moesten naar het ziekenhuis wegens een rookvergiftiging. De brandweer gaat vooralsnog ervan uit dat er geen doden zijn gevallen. De brand woedt in een L-vormig gebouw in het westen van de stad, het zogenoemde ‘groene hart’ van Essen. ,,Het ziet eruit als een oorlogsgebied’’, meldt de Bild -verslaggever. Dat er ondanks de uitslaande brand slechts drie gewonden zijn, mag volgens de brandweer ‘een wonder’ worden genoemd. Een 69-jarige bewoonster van een appartement op de bovenste verdieping vertelt dat ze werd gewekt door geklop op de voordeur. In de haast heeft ze alleen en jas en schoenen kunnen aantrekken. ,,Mijn telefoon en bril heb ik op het nachtkastje laten liggen’’, zegt de vrouw wier woning volledig in rook opging.

Razendsnel

Het is nog een raadsel hoe het vuur zich zo snel van het ene appartement naar het andere heeft kunnen verspreiden. Volgens een woordvoerder gaat de politie de oorzaak onderzoeken zodra dat mogelijk is. De brand is des te vreemder omdat in het gehele gebouw rookmelders waren geïnstalleerd.



De brandweer is maandagmorgen nog steeds bezig met blussen. Volgens een woordvoerder hebben de spuitgasten in Essen nog niet eerder met een vergelijkbare brand te maken gehad. ,,We konden het ons niet voorstellen dat een brand zich zo razendsnel uitbreidt.’’



Volgens weerkundige Dominik Jung van Wetter.net haalde storm Antonia snelheden van zo'n 60 kilometer per uur. De windstoten zouden het vuur hebben aangewakkerd. ,,Net als bij een barbecue’’, aldus Jung. ,,Een beetje blazen is al genoeg. Zestig kilometer per uur is alsof je een föhn gebruikt. Dan gaat het hard.’’