Duitse crècheleidster die verdacht wordt van moord op Greta (3) blijkt verdacht verleden te hebben

De van moord op een 3-jarig meisje verdachte medewerkster van een kinderdagverblijf in het Duitse Viersen, vlakbij Venlo, was betrokken bij soortgelijke incidenten op kleuterscholen waar ze eerder werkte. Dat hebben politie en Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. De 25-jarige Sandra M. werd vorige week opgepakt.

Ze zou de 3-jarige Greta op 21 april zo ernstig mishandeld hebben in het kinderdagverblijf dat het meisje plotseling stopte met ademen. De peuter werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze twee weken later overleed. Onderzoek wees uit dat ze geen natuurlijke dood stierf maar overleed door invloeden van buitenaf. Zo werd een bloeding in de ogen ontdekt, wat volgens de artsen duidde geweld.

De speurders ontdekten ook dat in een kinderdagverblijf in het nabijgelegen Tönisvorst vorig jaar iets soortgelijks gebeurde. Een 2-jarige jongen kreeg er plots ademhalingsproblemen. Dat gebeurde toen hij alleen was met dezelfde Sandra M. Volgens de ouders zei hun zoon later dat de vrouw hard op zijn buik drukte met haar hand. Ze zou hetzelfde hebben willen doen als met het meisje in Viersen maar veranderde van gedachten. Daarom wordt ze in die zaak alleen verdacht van mishandeling van een persoon die aan haar zorg was toevertrouwd, zo maakten politie en OM bekend tijdens hun persconferentie.

Vier incidenten in één crèche

De stad Kempen gaf vandaag toe dat er vier incidenten waren in de periode dat de vrouw er in een crèche werkte. In alle gevallen klaagde een kind over kortademigheid en kwam de noodarts eraan te pas. Conform de voorschriften werd telkens melding gedaan bij het bureau voor jeugdzorg, dat de zaken doorstuurde naar de ongevallenverzekeraar. Dit omdat er geen redenen waren ‘in een andere richting te denken', verklaarde een woordvoerder volgens de WDR, de publieke omroep van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De speurders sluiten niet uit dat de opvoedster er ook geprobeerd zou kunnen hebben een kind te vermoorden.



Aanklagers en de politie gaan uit van meer gevallen, onder andere in Krefeld. In die laatste plaats werd de vrouw kritisch bekeken in het kinderdagverblijf, onder meer omdat ze niet in staat zou zijn geweest een ​​goede relatie met de kinderen op te bouwen. Collega’s omschreven haar als ‘weinig empathisch’, aldus de politie. In totaal zou de vrouw in vier kinderdagverblijven hebben gewerkt. Het eerste incident zou in 2017 hebben plaatsgevonden.

Ontslag genomen

Volgens de stad Viersen waren er geen klachten over de vrouw, zelfs niet van ouders. De 25-jarige M. werkte sinds 1 januari in het kinderdagverblijf in Viersen maar nam medio april ontslag, naar eigen zeggen vanwege een andere baan. Haar laatste werkdag was op 22 april. Een dag ervoor kreeg Greta plotseling een ademstilstand.