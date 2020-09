Duitse jager krijgt tienduizenden euro's na beledigingen onder foto met jachttrofee

Seksistische beledigingen leverden tot dusverre 3800 euro op aan veroordelingen, beledigingen als ‘teef’ en ‘uitschot’ al 3300 euro. Verbale agressie met daarin woorden als ‘opzoeken’, ‘vastbinden’, ‘monddood maken’ en ‘lading hagel in je achterste’ was al goed voor 2000 euro. Iemand die een haatmail stuurde met de tekst: ‘Ik zeg alleen Karma, jij stuk vuil’ moest 1600 euro betalen, een andere ‘hater’ 1400 euro voor ‘lelijke vrouw, ik zou maar oppassen voor mijn gezondheid. We zullen je vinden’.

Sinah. B. (28) plaatste in februari 2018 onder het pseudoniem Waidfräulein een foto van zichzelf met een door haar doodgeschoten vos op Facebook. Het bericht werd tot nu toe ruim 5000 keer becommentarieerd en volgens de DJV waren er binnen 48 uur meer dan 2000 hatelijke opmerkingen. Een advocaat gespecialiseerd in internetcriminaliteit spande in samenwerking met de jachtvereniging al ruim vijftig zaken aan die met succes werden afgerond. Er lopen nog meerdere procedures. “Naast verklaringen waarin de beschuldigde zich verplicht voortaan af te zien van dergelijk strafbaar gedrag, waren er achttien strafrechtelijke en zes burgerlijke veroordelingen”, aldus de vereniging.

Natuurbehoud

B. houdt naar eigen zeggen van de natuur en natuurbehoud omvat volgens haar ook jagen. Het doodschieten van vossen is in haar ogen een vorm van natuurbehoud. Dit omdat de vossenstand in de deelstaat Sleeswijk-Holstein te groot is. “Door de vaccinatie tegen hondsdolheid is de populatie de afgelopen jaren verdrievoudigd. Uit onderzoek blijkt dat vossen het herstel verhinderen van bedreigde diersoorten zoals de kievit. Jagen is dus soortbescherming’’, aldus DJV-voorzitter Volker Böhning.

Bij de bewuste foto van de doodgeschoten vos schreef de vrouw onder andere: ‘Deze ouwe rakker dacht waarschijnlijk dat ie mijn pauwen kon pakken. Verkeerd gedacht. De laatste dag van het jachtseizoen dus benut, zijn sporen in de sneeuw gevolgd, hol gevonden en afgewacht’. Bij de tekst plaatste ze de hashtags #girlswithguns #hunginggirls en #huntress.

