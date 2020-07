Duitse Maddie-verdachte zou vrouwelijke medeplichtige hebben gehad bij inbraken

"Maddie" verdween op 3 mei 2007 spoorloos uit het vakantieappartement dat haar ouders in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd. Dat gebeurde terwijl zij iets verderop in een restaurantje zaten te eten met Britse vrienden. Begin vorige maand maakte het Openbaar Ministerie in Braunschweig bekend de 43-jarige Christian Brückner te verdenken van ontvoering en moord op de peuter.



In het jaar van de verdwijning zou de Duitser bij inbraken verspreid over de Algarve een vrouwelijke "partner in crime" hebben gehad. Zijn ex-vriendin, Nicole F., zou Brückner telkens met een wegwerp-gsm hebben opgebeld na de "beste adressen om in te breken” te hebben aangegeven voordat de Duitser daar inbrak. Bovendien hield ze in de gaten of er iemand thuis was.

Nicole F.

De naam van Nicole F. is genoemd door een Portugees stel. Dat stelde in november 2007 vast dat in hun woning in Praia de Gale een koffer met 100.000 euro aan spaargeld was ontvreemd. De vrouw, die een tijd op de kleinkinderen van het stel heeft gepast, zou de enige zijn die wist dat het geld in het huis aanwezig was.

Nicole F. zou net als B. in het Beierse Würzburg zijn geboren. Zij zou vele jaren in Portugal hebben geleefd in het kader van een Duits pleegouderprogamma en in 2017 naar Duitsland zijn teruggekomen, om in Beieren te wonen.

F. zelf wou vrijdag tegenover de Portugese zender RTP niet reageren op de beschuldigingen, behalve met de ontkenning dat zij de vriendin van Brückner zou zijn geweest. Haar vader vertelde wel dat Brückner zou hebben opgeschept dat hij een drugssmokkelaar was en dat hij gemakkelijk kinderen zou kunnen verbergen in zijn mobilhome. De verdachte zou daaraan hebben toegevoegd: "Niemand kan hen vinden, niemand kan je vangen".

De Duitser zit momenteel in Kiel een celstraf voor drugshandel uit en heeft, na twee derde daarvan te hebben uitgezeten, om vervroegde vrijlating verzocht.