Duitse metaaldief geëlektrocuteerd

Op één na dodelijk­ste uitbraak ebola: al meer dan duizend gevallen in Congo

14:57 Het aantal ebolagevallen in de Democratische Republiek Congo is de duizend gepasseerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Met inmiddels 629 overleden patiënten is het de op een na dodelijkste uitbraak van de gevreesde infectieziekte wereldwijd.