Duitse minister woest na coronaprotest: weg met extremisten en relschoppers

Lerares ontvlucht met tienerdoch­ter haar woning na doodsbe­drei­gin­gen om I Can't Breathe-shirt

9:46 Een lerares van een middelbare school in Los Angeles moest samen met haar tienerdochter haar woning ontvluchten nadat ze talloze doodsbedreigingen had ontvangen. De vrouw droeg tijdens een van haar online lessen een t-shirt met daarop de tekst ‘I Can’t Breathe’, verwijzend naar de fatale arrestatie van George Floyd. Dat schoot in het verkeerde keelgat van diverse ouders. Tegen drie van hen is door de rechter een straatverbod opgelegd.