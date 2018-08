Duitse politie arresteert man voor voorbereiden bomaanslag

Dieven stelen huissleu­tels in Italië en halen huis in Zwitser­land leeg

9:03 Een onvergetelijke vakantie, maar helaas in negatieve zin: een Zwitserse familie werd bestolen in badplaats Marina di Castagneto in Italië. En alsof dat nog niet genoeg was, brachten diezelfde dieven ook een bezoekje aan hun huis in Lugano in Zwitserland.