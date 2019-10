Duitse politie bevrijdt in Nederland ontvoerde vrouw (22) uit auto, drie verdachten vast

‘Honderden IS-leden ontsnapt na Turkse aanval op kamp’

12:17 Ongeveer 785 mensen die gelinkt worden aan terreurorganisatie IS, zijn in Syrië ontsnapt uit een gevangenkamp in Ain Issa nadat dat werd beschoten door het Turkse leger. Dat melden Koerdische strijdkrachten in de regio. De kampen worden nauwelijks nog bewaakt na de inval van Turkije.