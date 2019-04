Duitse politie houdt voortvluchtige ‘psycho-killer’ na drie weken aan

Schalksi werd in 2007 veroordeeld voor het doodsteken van de 22-jarige Rafael P. De man die aan waanvoorstellingen lijdt en daarvoor medicijnen gebruikt, was in 2006 vlak voor Kerstmis op straat tegen zijn slachtoffer aangelopen. De ontoerekeningsvatbare Schalksi kwam op de afdeling forensische zorg van de Berlijnse psychiatrische kliniek Karl Bonhoeffer terecht voor behandeling. Tijdens een verlof op 14 maart wist de man te ontsnappen aan zijn begeleider. De politie hoopte de geesteszieke man, die volgens Bild al achttien keer eerder op verlof ging om te winkelen, onopvallend te kunnen pakken. Pas twee weken nadat de veroordeelde het rit aannam, maakte de politie zijn ontsnapping bekend. Het publiek werd gewaarschuwd dat Schalksi mogelijk een mes bij zich droeg en gevaarlijk was.

Ruim 100 tips

Er kwamen na de bekendmaking ruim 100 tips binnen over de voortvluchtige moordenaar. Vanochtend, drie weken na zijn verdwijning, kwamen de Duitse speurders Schalski omstreeks 04.00 uur op het spoor en werd hij opgepakt. Hij zat op een bankje in een park aan de oever van de Havel. Hij had zijn haar geknipt en zijn baard afgeschoren. Zoals gedacht was hij gewapend.



Waar de man, die in de media werd omschreven als ‘tikkende tijdbom’, de afgelopen weken is geweest, heeft de politie niet gezegd. Ook over de manier waarop de aanhouding is verricht werd niets bekendgemaakt. Na zijn aanhouding is Schalski door agenten teruggebracht naar de psychiatrische instelling. Hij mag de komende tijd niet meer op verlof.