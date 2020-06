Duitse politie rolt mensensmokkelbende op: acht verdachten onder wie Nederlander

Een van de twee hoofdverdachten werd aangehouden in Krefeld, zo'n 45 kilometer over de grens bij Venlo. Het gaat om een Iraniër die al jaren in Duitsland woont. Hij werd opgepakt in het appartement van zijn zoon, verklaarde procureur-generaal Günter Neifer tegenover de Westdeutsche Zeitung. Volgens de magistraat zijn er in totaal acht verdachten: zes Iraanse staatsburgers, een Nederlander en een Zweed. Ze worden beschuldigd van ‘bendematige smokkel’. Dit zou vooral zijn gebeurd door de lucht vanuit Teheran via Istanbul naar Duitsland, onder andere met vervalste Schengen-visa.

In totaal zijn huiszoekingen uitgevoerd in vijftien appartementen en bedrijfsruimten in Krefeld, Kleve, Oberhausen, Gießen en Freiburg. Ook in Zweden doorzocht de politie een appartement, aldus Neifer. Volgens de politie is bij de doorzoekingen ‘uitgebreid bewijsmateriaal’ in beslag genomen waaronder mobiele telefoons, datadragers en documenten.

De zaak ging aan het rollen in 2018, toen een Iraniër op de luchthaven Niederrhein in Weeze werd betrapt met een vals Nederlands paspoort toen hij naar het Verenigd Koninkrijk wilde reizen.

Albanezen

In Berlijn viel de politie vanmorgen ook binnen bij verdachten van mensensmokkel. Zo'n 170 agenten doorzochten vanaf 06.00 uur elf panden waaronder een restaurant in onder andere de wijken Charlottenburg en Wedding. Daarbij werd een 38-jarige Albanees gearresteerd en ontdekten speurders acht Albanezen die vermoedelijk recent naar Duitsland werden gesmokkeld.

De mannen kwamen volgens de zegsman op verschillende manieren naar Berlijn. ,,Deels met het vliegtuig of met de bus, voornamelijk uit Italië.’’ De acht Albanezen hadden volgens hem vervalste Griekse of Italiaanse identiteitskaarten die vervaardigd werden in een namaakatelier. Ze kregen de documenten overhandigd in Berlijn om er vanaf de luchthavens van Tegel en Schönefeld mee naar het Ierse Dublin te reizen en vervolgens naar het Verenigd-Koninkrijk om er in de bouw te werken.