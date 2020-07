Duitse politie zoekt in zaak-Maddie verder in volkstuintje

Politieagenten hadden de grond uitgekamd met een minigraafmachine en schoppen en harken. Volgens de officier van justitie van Braunschweig hebben de opgravingen betrekking op de destijds 3-jarige Maddie McCann, die in 2007 uit een Portugees vakantieoord verdween, en de mogelijke betrokkenheid hierbij van de 43-jarige Duitser Christian Brückner die in Kiel gevangen zit op verdenking van moord. Hij wordt er ook van verdacht het kind in 2007 in Portugal te hebben ontvoerd.

Tweede zoektocht

Eerder deze maand werd in Portugal ook al naar het lichaam van McCann gezocht, met name in waterputten. De Duitse politie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven is en door Brückner is omgebracht.