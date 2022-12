Duitse rechts-extremist gijzelt twee bewakers in gevangenis waar hij vastzit voor aanslag

met video In Cherson hebben Russen flink huisgehou­den: ‘Alles was hier, en nu is er niks meer’

In Cherson is de puinhoop die de Russen achterlieten na hun overhaaste vertrek gigantisch. Ondanks de bevrijding is de stad nog lang niet veilig. Nederzettingen in de omgeving krijgen dagelijks te maken met bommen die de Russen vanaf de overzijde van de Dnjepr afschieten. Een reportage.

9 december