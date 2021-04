Duitse regering en deelstaten zijn het eens: uiterlijk vanaf juni een coronaprik voor iedereen

Ghislaine Maxwell voor het eerst sinds aanhouding lijfelijk in rechtszaal: ‘Ik ben onschuldig’

23 april Ghislaine Maxwell heeft in een rechtbank in New York gepleit onschuldig te zijn als het gaat om sekshandel. De Britse vrouw die meisjes zou hebben geronseld voor de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein verscheen vandaag voor het eerst sinds haar aanhouding in een Amerikaanse rechtbank.