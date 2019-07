Duitse spoorduwer handelde uit moordlust, kende slachtoffer niet

‘We ruzieden, ze sloeg de deur dicht en vertrok’: broer Emanuela (15) vertelt over mysterieu­ze verdwij­ning

8:00 Een vermist 15-jarig meisje, lege graven en tal van duistere theorieën: wat leest als een boek van Dan Brown, is in werkelijkheid de mysterieuze verdwijning van de 15-jarige Emanuela Orlandi. Het meisje verdween 36 jaar geleden, en haar familie zoekt nog steeds. ,,Ik kan niet accepteren dat er al die jaren mensen waren die weten wat er is gebeurd”, vertelt de broer van Emanuela aan de Britse krant The Guardian.