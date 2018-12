Duitse tiener (17) verdacht van moord op moeder en oma

Hebzuchti­ge vriendin bekent ‘wrede’ moord op Nederlan­der

11:49 De bejaarde Nederlander wiens levenloze lichaam in oktober werd aangetroffen langs een weg in het zuidoosten van Brazilië, stierf een wrede dood. Zijn vriendin gaf hem tot tweemaal toe een spuitje waardoor hij uiteindelijk het bewustzijn verloor en stak daarna net zo lang in op Hans van Denderen (73) totdat hij dood was.