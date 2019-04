Duitse veiligheidsdienst bezorgd om toename rechtse extremisten

Nieuw-Zeelander (19) bekent zware mishande­ling Nederland­se toerist

12:17 Een 19-jarige man heeft voor de rechter in Nieuw-Zeeland toegegeven dat hij in augustus vorig jaar een Nederlandse toerist (23) bewusteloos sloeg en diens Amerikaanse vriendin aanviel. Het stel had op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland afgesproken voor een droomvakantie.