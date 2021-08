Duitse verpleegster ‘saboteerde’ vaccinaties: bijna 9000 mensen moeten opnieuw coronaprik halen

De medewerkster van het vaccinatiecentrum, een gediplomeerd verpleegster, gaf in april toe dat ze zes spuiten had gevuld met een zoutoplossing in plaats van met het Biontech-vaccin. Tijdens het mixen zou er een flesje met het vaccin op de grond zijn gevallen, wat ze naar eigen zeggen wilde verdoezelen door de spuiten te vullen met iets anders. De vrouw werd vrijgelaten nadat de zaak bekend was geworden. Sindsdien doen het Openbaar Ministerie (OM) en de politie onderzoek naar het mogelijk toebrengen van lichamelijk letsel.

Het hoofd van het Corona-crisisteam van de deelstaat Nedersaksen, Heiger Scholz, zei dat uit het onderzoek is gebleken dat de vrouw destijds waarschijnlijk een valse bekentenis aflegde. ,,Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de verdachte als vaccinatietegenstandster op grote schaal een zoutoplossing heeft toegediend”, aldus Scholz. ,,Het is behoorlijk boosaardig om een ​​vaccinatiecentrum binnen te sluipen met de bedoeling zoiets te doen en dan mensen die hopen op een vaccinatie en de bescherming ervan op deze manier te bedriegen.”

Getuigenverklaringen

Chef Peter Beer van de politie in Wilhelmshaven bevestigde dinsdag berichtgeving van Der Spiegel dat de verdachte voor 21 april op een sociaal netwerk berichten deelde waarin kritiek werd geleverd op de coronamaatregelen van de Duitse regering. ,,Daarnaast verspreidde de vrouw via een chat ‘corona-kritische informatie’, aldus Beer. ,,Dat is alles wat we tot nu toe in het onderzoek hebben vastgesteld” De vrouw zwijgt over de bevindingen.