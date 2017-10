Duitse vliegtuigen hervatten strijd tegen IS

Slotoffensief

De VS gesteunde strijders in Noord-Syrië daarentegen treffen voorbereidingen voor een slotoffensief in Raqqa. De stad was jarenlang de belangrijkste stad die onder beheer van IS lag. De operatie is gericht op het innemen van buurten die nog in handen zijn van Islamitische Staat, zei een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).



Mustafa Bali van de SDF zei dat de slag naar verwachting tussen de zeven en tien dagen duurt. De extremisten hebben nog steeds honderden strijders in de stad die ooit hun feitelijke hoofdstad was. ,,De Syrische Democratische Strijdkrachten versterken posities in de aanloop naar de laatste aanval op Raqqa'', zegt Bali van de SDF vandaag. Het verlies van Raqqa zou een nieuwe klap zijn voor IS, dat eerder ook al de grote Iraakse stad Mosul verloor.



De alliantie van Koerdische en Arabische strijdkrachten is gisteren met de herovering van het laatste deel van de Syrische stad Raqqa begonnen. Meer dan 80 procent van de stad is al in handen van de alliantie die in haar strijd door de VS wordt gesteund. De herovering van Raqqa zou betekenen dat IS nergens meer een belangrijk bolwerk heeft.



Turkse militaire voertuigen vielen die dag juist de Syrische provincie Idlib binnen. Ze werden geëscorteerd door strijders van de jihadistische Tahrir al-Sham.