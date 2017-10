Duitser bekent na 30 jaar brute verkrachting in bos

De man kwam in beeld door recent dna-onderzoek. Hij is gearresteerd. De verkrachting vond plaats in de nacht van 4 januari 1988 in Aschaffenburg in Beieren. De man liet de vrouw, na haar te hebben verkracht en meerdere messteken te hebben toegebracht, voor dood achter in een bos. Zo deed hij onder meer een poging om haar te begraven.