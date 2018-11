Duitser berooft ex-vrouw, man, baby en zichzelf van het leven

Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek zou de 38-jarige zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend en vervolgens de baby, waarvan hij de vader was, met een mes hebben gedood. Daarna sloeg hij de hand aan zichzelf. De lichamen werden op gisteren ontdekt.



De misdaad zelf zou in het weekend of maandagochtend hebben plaatsgevonden. De ontzielde lichamen lagen in een appartement op de bovenste verdieping van een vijf verdiepingen tellend flatgebouw. Het onderzoek naar de moorden is in volle gang. Een motief ontbreekt echter nog.



Het incident komt juist op het moment waarop Duitsland de cijfers met betrekking tot huiselijk geweld wilde publiceren. Volgens de politie worden jaarlijks 139.000 Duitsers het slachtoffer van hun partner of ex. Zij worden mishandeld, bedreigd of gestalkt. Vier van de vijf slachtoffers zijn vrouwen. Van hen werden er vorig jaar 147 vermoord.