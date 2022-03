Duitsers in verlegenheid gebracht door ‘marionet van Moskou’: ‘Rode lijn overschreden’

Angela Merkel had zich geen betere start kunnen wensen. In 2005 zag de kersverse bondskanselier (CDU) de werkloosheid als sneeuw voor de zon verdwijnen en het aantal banen sterk toenemen. ‘Het wonder van de Duitse arbeidsmarkt is geen wonder, maar het werk van SPD-kanselier Gerhard Schröder’, schreef de conservatieve krant Frankfurter Allgemeine lovend. Schröder stond er als architect van de grondige economische hervormingsagenda goed op.